A lista de games que vão virar filmes em um futuro próximo ganhou mais um nome. A série Ratchet and Clank, exclusiva para as plataformas da Sony, será levada para as telonas em um longa-metragem marcado para sair em 2015.

O filme já tem até um teaser (acima), mas não se sabe se será produzido em animação ou com atores. Tudo o que foi dito até o momento é que as produtoras Blockade Entertainment e Rainmaker Entertainment estão por trás do longa e que a Insomniac Games, atual detentora da franquia, também terá sua participação.

Uma publicação no blog oficial do Playstation na Europa, onde a notícia foi confirmada, afirma também que T.J. Fixman, roteirista dos últimos games da dupla, também já trabalha no enredo do longa.

O texto afirma ainda que o humor, a ação e as aventuras intergaláticas que deram origem aos games vão se transportar perfeitamente para as telas do cinema e, consequentemente, render um belo filme.

Além do futuro filme de Ratchet and Clank, estão confirmadas as produções de longas inspirados em Assassin’s Creed e Need For Speed.