São Paulo recebe de 25 de março a 7 de abril a mostra Play!, exposição artística de game art, alocada na Galeria de Arte Digital SESI-SP, que utiliza a fachada do edifício da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Avenida Paulista, como tela.

As luzes instaladas no prédio transformam-no numa tela de mais de 3 mil m² que exibirá algumas das obras em exposição, permitindo até que os visitantes brinquem com as criações.

Serão expostas seis obras – três brasileiras, uma espanhola, uma italiana e uma americana – que ficarão expostas das 20h às 6h, sendo que as duas primeiras horas são reservadas às criações interativas.

Entre os destaques estão Paulista Invaders, que transporta o clássico dos arcades Space Invaders para o espaço urbano da cidade, e LummoBlocks, uma releitura de Tetris em que as peças são imagens dos próprios jogadores.

A exposição é uma iniciativa da produtora Verve Cultural, que criou um evento no Facebook com mais informações sobre a Play!. Vale a pena conferir as fotos da edição passada também.