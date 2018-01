O SP Jam chega à sua terceira edição em 2013. O evento ocorre desta vez na PUC-SP, entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro. Os interessados em participar como desenvolvedores terão de esperar o próximo ano, uma vez que as vagas foram esgotadas, mas a exposição é aberta para visitação do público.

Os chamados jams são eventos em que os participantes precisam desenvolver um jogo, analógico ou digital, dependendo do regulamento, em um espaço bastante curto de tempo, que geralmente é de dois dias. E mesmo com poucas horas e muito trabalho, os resultados podem surpreender.

O principal objetivo do SP Jam é dar espaço aos desenvolvedores independentes brasileiros e integrar a comunidade. O evento é realizado pela Vortex e apoiado por uma série de organizações. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do evento ou em sua página do Facebook.