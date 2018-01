Lembra quando o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Avenida Paulista, foi transformado em uma grande tela de videogame? Isso está acontecendo de novo, com a segunda edição da Mostra Play!, uma das iniciativas da Galeria de Arte Digital do Sesi-SP.

Desta vez a fachada exibirá um show audiovisual, três obras visuais e três obras interativas – Street Crosser, inspirada em Frogger; PLAY GOAL, que simula cobranças de pênaltis e faltas no futebol; e CarCrush, que tomou Candy Crush Saga como inspiração. As obras foram desenvolvidas por artistas brasileiros e estrangeiros.

As obras interativas ficam expostas das 20h às 22h, enquanto as demais tomam conta do prédio da Fiesp das 22h às 6h. A mostra teve iníciou em 7 de abril e dura até 4 de maio. O prédio da Fiesp fica na Avenida Paulista, 1313, Cerqueira César.