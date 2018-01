House e Tretton apresentam o primeiro PS3 produzido no Brasil

Os Playstation 3 comercializados aqui no Brasil serão produzidos em território nacional a partir de agora. A Sony anunciou nesta terça-feira, 7, que sua fábrica na Zona Franca de Manaus agora vai fabricar o console, que será vendido ao preço de R$ 1,099 – uma queda de 30% no valor médio do produto. A revelação foi feita por Jack Tretton, CEO da Sony Computer Entertainment America (SCEA), segundo quem as primeiras unidades já foram enviadas para os varejistas de São Paulo e de outras regiões brasileiras.

A iniciativa representa não apenas um avanço para a Sony no mercado brasileiro, mas também um passo a mais para a indústria dos games no país, conforme disse o presidente de grupo da Sony Computer Entertainment (SCE), Andrew House, simplesmente o chefão do braço de entretenimento da empresa. “A Sony quer estar completamente presente no Brasil para servir como catalizadora para o trabalho de varejistas, desenvolvedores, universidades e agências de publicidade”, disse o executivo.

House detalhou os investimentos feitos e planejados para o Brasil, onde os negócios da Sony no ramo dos jogos cresceram 168% desde 2009. Além da fabricação dos PS3 brasileiros, já está em fase inicial o Development Incubation, programa de incentivo de desenvolvimento de games junto a estúdios independentes. O país também receberá os próximos lançamentos da empresa na mesma data que o resto do mundo, inclusive o Playstation 4, embora a produção nacional do novo console, que chega ao mercado no final deste ano, ainda não vá ocorrer em um primeiro momento. Em suma, o executivo informou que a empresa injetará US$ 300 milhões na economia brasileira nos próximos 12 meses tendo em vista os grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo, da qual é patrocinadora oficial. “O Brasil será um dos mercados foco” na estratégia da Sony quanto à marca Playstation, finalizou.

Quanto aos grandes lançamentos aguardados a curto prazo, Last of Us, exclusivo para plataformas Sony, será lançado com localização brasileira completa, enquanto GTA V chegará com legendas em português. A iniciativa, segundo Mark Stanley, gerente-geral da SCE para América Latina, tem como objetivo reforçar a ligação da Sony com os jogadores brasileiros.

Tão importante quanto qualquer anúncio feito pela Sony é a presença no Brasil de figuras como Tretton e House – este em sua primeira visita por aqui. O fato de a Sony trazer o executivo de mais alto nível do seu braço de entretenimento para um evento de anúncios exclusivamente nacionais – além das novidades reveladas em si – mostra o comprometimento da empresa com o País e a nossa importância como um mercado onde haja perspectiva de investimento e crescimento.

Obviamente o interesse da companhia é divulgar sua marca e seu produto, fazer com que cada vez mais pessoas tornem-se seus clientes e perpetuar seus negócios por aqui. Mas se isso envolver investimentos diretos na nossa indústria e acarretar no desenvolvimento do mercado brasileiro de games, impactando tanto os profissionais da área quanto o consumidor final, o que de fato tem acontecido até agora, só temos a ganhar.

Talvez o Brasil ainda não receba nada em primeira mão e fique em segundo plano quando a Sony e as outras grandes empresas olham para o mercado de games a partir de uma perspectiva global, mas é senso comum que o País é um terreno fértil para os investimentos desse setor e tornou-se a prioridade se considerada apenas a América Latina. Quando uma das gigantes percebe o potencial que temos e dirige sua atenção para cá, como também a Microsoft já fez, a tendência é que as demais sigam o mesmo caminho e contribuam para o desenvolvimento da indústria nacional.

A vinda dos executivos, portanto, é muito significativa para a indústria dos games brasileira. De Tretton, House e Stanley – que já é personagem conhecido no Brasil – esperamos, então, mais visitas, investimentos e novidades. Estamos de braços abertos.