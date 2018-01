Várias empresas estão apostando na tecnologia em nuvem em diversos setores. Com os games, não tem sido diferente, embora ninguém tenha despontado com algum serviço ou aparelho. Por enquanto, porque isso deve acontecer em 2015, de acordo com um relatório publicado recentemente pela consultoria Strategy Analytics.

O documento aponta o PlayStation Now e o Nvidia Grid como os serviços que vão fazer o “cloud gaming” finalmente decolar no ano que vem. De acordo com a empresa, os dois serviços, juntos, entrarão em 2015 disponíveis em 30 milhões aparelhos em todo o mundo – total que chegará a 150 milhões no final do ano.

O principal fator para que esses dois serviços sejam os principais players do mercado é o alcance, indica a Strategy Analytics – tanto o serviço da Sony quanto o da Nvidia são acessíveis não apenas por consoles, mas também por outras plataformas como computadores e TVs, o que faz com que mais pessoas se interessem a usá-los para jogar.

“Este ano está se provando um verdadeiro divisor de águas, com as grandes empresas colocando os nomes de suas marcas e sua credibilidade na linha de frente para fazer os jogos em nuvem acontecerem”, aponta Michael Goodman, diretor de estratégias de mídias digitais da Strategy Analytics.

Ele, porém, lembra que ainda há dificuldades a serem vencidas: “Enquanto as questões de banda larga e a aceitação do consumidor ao modelo de negócios de assinatura já foram superadas, o acesso ao conteúdo oferecido ainda é um problema para todos os serviços”.

Fonte: Gamasutra