As suas preces foram ouvidas. A Nintendo anunciou hoje que em 2016 lançará um jogo de Pokémon para celulares, o que significa que cada um de nós vai poder carregar os monstrinhos no bolso – uma ideia que há muito é sugerida pelos fãs e estudada pela empresa japonesa. O game, intitulado Pokémon Go, estará disponível para iOS e Android e funciona com base na realidade virtual e geolocalização, mas ainda não tem data exata para sair.

Pokémon Go coloca os jogadores para bater perna em busca dos bichinhos. É uma mistura de MMO e RPG de realidade virtual. O jogador anda de um lugar para o outro fisicamente e o celular aponta em que direção e a qual distância o Pokémon se encontra. Lá, ele captura ou luta contra o monstro, além de poder ser desafiado por outros treinadores. A mecânica é muito parecida com a do Ingress, jogo do Google (leia mais aqui) que reuniu uma imensa comunidade de jogadores em todo o mundo. A produtora, inclusive, é a mesma, a Niantic Labs.

A ideia provavelmente surgiu com a brincadeira de 1º de abril feita no ano passado, em que Google e Nintendo transformaram o Google Maps em uma jornada Pokémon, na qual era possível capturar os monstrinhos visitando lugares ilustres no aplicativo. Basicamente, a ideia fundamental da franquia foi aplicada ao sistema do Ingress, com adaptações. O vídeo promocional acima mostra um pouco desse funcionamento.

Todo mundo se perguntava por que a Nintendo não lançava um jogo de Pokémon para mobile. Sucesso certo, diziam, apesar de alguns jogadores ainda torcerem o nariz para jogos de celulares e tablets. A Nintendo já vem flertando com o mundo mobile há algum tempo e anunciou ideias para levar suas maiores franquias para essas plataformas, e Pokémon certamente seria uma delas, mas nada de concreto havia aparecido. Afinal, o tiro precisava ser certeiro. A resposta vem só no ano que vem, mas mobile quer dizer acessibilidade e sociabilidade, e a Nintendo já acertou nesses quesitos. Boa caçada para quem se aventurar em Pokémon Go em 2016.