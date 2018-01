Angry Birds é um tremendo sucesso atual no mundo dos games. Pokémon também é uma das mais famosas marcas deste universo, que angaria milhões de fãs, entre crianças e marmanjos. E se as duas séries se encontrassem?

Essa foi uma das muitas ideias bizarras que levaram o alemão Steve Jedeli a criar o canal The Pixel Kingdom no YouTube, onde ele, um especialista em efeitos visuais, produz mash ups, vídeos nos quais une elementos de dois ou mais jogos.

Tudo começou no início de 2012, com um vídeo no qual ele combinou jogos com ambientes reais. “Sou um jogador apaixonado. Meu primeiro console foi um Super Nintendo que ganhei de Natal quando tinha oito anos. Meu outro hobby são os efeitos visuais. Combinei os dois e o resultado é o Pixel Kingdom”, diz o alemão.

Jedeli explica que a produção dos vídeos é muito mais complicada do que parece. “Eu uso o Adobe After Effects para colocar os sprites dos videogames em imagens do mundo real. Animar os sprites consome muito tempo, às vezes preciso de semanas para fazer isso”, revela.

O resultado, porém, é incrível – e hilário. Como o de Pokémon vs Plants vs Zombies, que foi publicado há um ano e tem mais de 7,6 milhões de visualizações, e o do Harlem Shake envolvendo vários personagens.

Quem tiver sugestões sobre mash ups pode postar nos comentários dos vídeos do canal. Ledeli garante que dá ouvido aos fãs. “Às vezes me inspiro jogando alguns grandes jogos do passado, e às vezes tenho ideias com as sugestões dos usuários. Depois de todos os vídeos, peço para que deixem comentários”, conclui.

Além do canal no YouTube e a página no Facebook, o Pixel Kingdom tem também um perfil no Twitter.