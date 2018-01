Tokido (de azul), o estranho no ninho

Do Japão ao Brasil, são pelo menos 24 horas de voo. Uma viagem cansativa, mas que valeu a pena para Hajime Taniguchi, de 27 anos, conhecido como Tokido. O japonês participou da etapa brasileira do torneio oficial de 25 anos de Street Fighter, realizado durante a Brasil Game Show no domingo, 14, e faturou vaga em três categorias para a fase mundial, em San Francisco, nos Estados Unidos.

Sim, ele pode vir do Japão e ficar com as vagas brasileiras – o que também ocorre em várias etapas americanas. O torneio é aberto, qualquer um poderia se inscrever e participar. “Escolhi o Brasil porque gostei muito de competir com os jogadores daqui”, disse ele sobre o campeonato do qual participou em Curitiba, algumas semanas antes. A data também era a mais próxima para que ele tentasse a classificação.

E Tokido venceu os brasileiros um a um, obtendo o direito de representar o País em três títulos – Street Fighter II HD, Street Fighter III: Third Strike e Street Fighter x Tekken. “Espero ganhar todas as categorias em San Francisco, onde estarei representando o Brasil. Espero que sejam boas lutas”, indicou o japonês.

Tokido afirmou que o nível dos jogadores brasileiros é bom, mas que conseguiu passar sem muitas dificuldades nas categorias em que venceu. Antes de iniciar a competição da última categoria, Super Street Fighter IV, ele havia alertado. “Vai ser difícil. Aqui há jogadores muito bons, de nível internacional.” Acertou em cheio.

Breno Mateus, da equipe GetReady, havia sido eliminado por Tokido e foi para a repescagem. Conseguiu vencer os adversários e chegou à final para enfrentar, novamente, seu algoz. No último dos muitos rounds disputados entre os dois, centenas haviam parado para assistir ao combate e entoavam “Brasil! Brasil!” em apoio a Breno. A pressão pareceu mexer com o japonês, que finalmente sucumbiu.

Único brasileiro de fato com as vagas destinadas ao País, Breno estava eufórico após a luta. “Não tenho nem o que dizer, estou sem palavras. Agora é treinar e fazer o melhor para representar o País”, declarou em meio a cumprimentos daqueles que haviam testemunhado a épica vitória.