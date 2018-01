O suposto último chefe do jogo. Apressados esses sul-coreanos…

A espera finalmente acabou no último dia 15. Diablo III chegou, para a alegria de boa parte da comunidade gamer mundial. Milhões aguardavam a abertura dos servidores para começar a maratona de horas em frente ao computador. Em menos de um dia, o jogo já era o foco de atenção da imprensa especializada.

Quanta novidade em tão pouco tempo! Não dá para dizer que a estreia de Diablo III foi conturbada, mas já foram reportados dois problemas. E apressadinhos já chegaram no final do jogo. Vamos ao resumo das primeiras horas de vida do game, começando pelas dificuldades:

A primeira: os servidores não suportaram o volume de jogadores. Dado sucesso da série e a expectativa em torno do jogo – foi o título de PC que quebrou o recorde de pré-venda da Amazon.com – esperava-se um número absurdo de acessos. Mas foi maior do que a Blizzard previa. O Error 37 – impossibilidade de conexão devido à “lotação” dos servidores – assombrou os jogadores. Muitos reportaram dificuldades e não conseguiram jogar online nos primeiros momentos. A empresa teve de fazer manutenção nos servidores durante o dia.

A segunda: o Error 3006, mais específico e relacionado à programação. Ocorre quando um personagem de determinada classe equipa certos itens em aliados, o que causa a desconexão automática. A Blizzard informou que o bug já está sendo resolvido.

Do outro lado (da moeda e do mundo), sul-coreanos clamaram ser os primeiros a finalizar o jogo. Em meras 5 horas e meia. E ainda vazaram imagens do último chefe. O único empecilho foi a impossibilidade do clã EHG de recolher os itens deixados pelo monstrão por causa de… problemas no servidor.

Ufa. Que dia para a Blizzard. Sabíamos que Diablo III faria barulho, mas não tão cedo assim. E os problemas, que, convenhamos, não foram nenhuma grande barreira, são comuns nesses casos. O jogo é grande, tem milhares de opções e milhões de jogadores. As pequenas falhas – que felizmente são consertadas ao longo do tempo – ainda vão aparecer, mas nada que impeça o movimento da comunidade em torno do game. O próprio Diablo II passou por várias atualizações até que todos os empecilhos desaparecessem, e mesmo assim fez um sucesso meteórico.

Esperou-se demais pelo terceiro jogo da série e não é um bug ou a dificuldade de conexão que vai estragar a alegria dos gamers.