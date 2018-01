Candidato a jogo do ano, Halo 4 estava guardado a sete chaves na Brasil Game Show – ao menos o modo campanha, uma vez que o multiplayer estava aberto a testes. Lançamento marcado para daqui menos de um mês, 6 de novembro, mas no stand da Microsoft, nada de jogar sozinho. Ainda assim, o blog conseguiu ver um pouquinho do hit para Xbox 360 sendo jogado ao vivo por Kiki Wolfkill, produtora-executiva de Halo 4.

Nas palavras dela, é “uma aventura épica de ficção científica”. E a frase traduz perfeitamente a demonstração. Não se trata mais apenas de escolher a arma mais poderosa e estourar os aliens. O game foi produzido para que o jogador pense como vai agir, por quais meios e com quais habilidades e equipamentos. Isso porque o nível de inteligência artificial é altíssimo – os inimigos reagem a qualquer ação do jogador.

O modo como a história é contada também ganhou tratamento especial, segundo Kiki. “É o retorno do Master Chief, e tentamos contar a história dele de uma perspectiva mais obscura. Mas isso deixa a história com um valor emocional, impactante, diferente”, diz ela. Outra grande mudança é o formato – há áreas em que os avanços são claramente lineares, mas há setores abertos em algumas partes.

Outra novidade é o a campanha cooperativa para multiplayer, dosada em episódios. Cada capítulo – serão dez – terá cinco missões, com uma história diferente da campanha individual. Os cinco primeiros serão lançados junto do jogo, mas os outros sairão semana a semana. “A ideia é fazer os jogadores compartilharem suas experiências e checarem o que há de novo para jogar com os amigos”, diz Kiki.

Então, o que esperar de Halo 4? Muito. Voltemos às palavras de Kiki: “Estamos otimistas de como o jogo vai ser recebido. Na E3, saímos satisfeitos com o que foi dito. Acho que é um game único”, disse ela.

E claro que também perguntamos se já há projetos secretos para o novo console da Microsoft. “Ainda estamos com o foco no Halo 4. Não posso soltar essas informações”, disfarçou a produtora.