Detona Ralph já estreou por aqui, mas na Grã-Bretanha, só em fevereiro. Por isso, a Disney tratou de promover a animação na Brick Lane, uma famosa rua de Londres. O grupo contratou o escultor Aden Hynes para dar uma cara 8 bits ao local, com esculturas “pixeladas” de nuvens, um táxi, árvores e até cocô de cachorro.

A rua ficou com o visual retrô entre os dias 11 e 13 de janeiro, mas quem passou por lá postou as fotos no Twitter com a hashtag #8bitlane. E se você quer saber mais sobre Detona Ralph, veja aqui nossa entrevista com Clark Spencer, produtor da animação.