Dois games brasileiros estão nas finais do Unity Awards deste ano – Ballistic, da Aquiris, que concorre na categoria Technical Achievement, e Knights of Pen and Paper, da Behold, um dos finalistas da categoria Community Choice. A decisão sobre a primeira categoria é dos jurados técnicos, mas você pode ajudar os produtores brasileiros votando na segunda aqui, no link da premiação.

O Unity Awards reconhece os melhores jogos desenvolvidos por meio da engine Unity. Engines (motor, em português) são sistemas usados para a produção de jogos, que reúnem softwares necessários a todos os aspectos dos games, como gráficos, física, som, animação, programação, e por aí vai. Atualmente, mais de 2 milhões de desenvolvedores utilizam as engines da Unity.

São considerados jogos profissionais e amadores desenvolvidos para iOS, Facebook, Playstation 3 e PCs. Os vencedores serão revelados no dia 29 de agosto, em Vancouver, no Canadá.