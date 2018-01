Lá, a concorrência é dura

Na Coreia do Sul, não há vestibular. O esquema de admissão nas universidades é parecido com o americano, em que a instituição analisa como você pode contribuir com ela em todos os sentidos, inclusive nos esportes. Bem, como sabemos, os sul-coreanos são a referência mundial em eSports. O que isso tem a ver com o meio universitário? A Universidade Chung-Aung, uma das melhores do país, vai passar a aceitar os bons jogadores como candidatos às suas vagas.

Isso vai ocorrer a partir do ano que vem, quando a instituição passará a considerar os candidatos com habilidades em jogos para o Departamento de Ciências Esportivas. Atualmente, o departamento aceita estudantes atletas de esportes como basquete, futebol, baseball e modalidades individuais (golfe, boliche, badminton, entre outros).

Não há uma pontuação mínima para entrar, mas as habilidades esportivas são um diferencias no processo de admissão. Ah, não sabe falar coreano? Não se preocupe, pois a CAU, como é conhecida, é famosa por seu tradicional programa de intercâmbio, que oferece mais de 600 cursos em inglês. Os interessados podem dar uma olhada no processo de admissão de estudantes estrangeiros neste link.

Algumas curiosidades para os mais animados: a universidade tem 32 mil estudantes, dois campi (em Seul e em Anseong, a 80 quilômetros da capital) e figura comumente entre as melhores instituições de ensino do país, além de estar entre as 550 melhores do mundo. Mais informações no site da CAU e no Top Universities.

Fonte: Kotaku e PGR21