A espera acabou. O Wii U, novo console da Nintendo, finalmente chega ao mercado americano neste domingo, 18, dando o pontapé inicial no ciclo de vida da nova geração dos videogames.

O Wii U confirma os investimentos da empresa no conceito de “console família” inaugurado pelo Wii seis anos atrás, mas o trabalho em conjunto com algumas desenvolvedoras para trazer grandes franquias à plataforma mostra uma preocupação em preencher uma lacuna deixada pela geração passada – o lançamento apenas esporádico de títulos voltados ao chamado público hardcore.

O trunfo do Wii U é ter um controle – o GamePad – com uma tela embutida. Sensível a toque, a superfície serve como monitor para os games reproduzidos e também para acionar os comandos, a exemplo de como funcionam jogos em celulares.

É possível jogar apenas com o GamePad – e deixar o caminho livre para quem quer assistir televisão -, mas o Wii U foi projetado para que as duas telas sejam usadas simultaneamente. Na TV, a ação do jogo propriamente dito; no GamePad, informações adicionais do game. O objetivo, diz a Nintendo, é ampliar a perspectiva e a experiência de quem joga.

O GamePad é um pouco grande, se comparado aos controles dos demais videogames. Às vezes, quando o game requer a atenção do jogador na televisão e no aparelho alternadamente, fica fácil se perder – estamos acostumados a manter o foco no televisor desde que videogames foram inventados. Mas a maioria das vezes em que isso ocorre a troca não é rápida – exceto em ZombiU, em que cada segundo é precioso nos críticos momentos em que o personagem baixa a guarda e o jogador fica indefeso enquanto usa o GamePad.

O Wii U também acompanha a tendência que está se estabelecendo entre os novos consoles e não será um mero videogame. O sistema terá seu próprio serviço de televisão, o Nintendo TVii, função de chat com vídeo e o Miiverse, espécie de rede social onde cada usuário pode compartilhar fotos, resultados e outras informações com os demais donos da plataforma.

Cada Wii U vai suportar até 12 contas pessoais que armazenarão preferências, opções o progresso em cada jogo individualmente. Os usuários terão um código de identificação exclusivo que, segundo a Nintendo, poderá ser usado no futuro em outros dispositivos, como celulares, computadores e as demais plataformas da empresa.

As informações de cada conta serão vinculadas a todos os serviços. A Nintendo TVii, por exemplo, reconhece o perfil ativo e mostra seus canais favoritos e seu menu personalizado. No Miiverse, o usuário acessa as tabelas dos games que reproduziu recentemente.

Jogos. O Wii U chega ao mercado com 24 títulos prontos e ao menos outros 30 devem ser lançados até março de 2013. Além de suas próprias criações, entre elas New Super Mario Bros. U, há franquias de renome chegando, como Mass Effect, Assassin’s Creed e Tekken, que estreiam em consoles Nintendo.

Mas não se desfaça do seu Wii, pelo menos por enquanto. Os títulos do console também rodam no Wii U, que tem suporte para receber todo o conteúdo baixado pelos canais do antigo sistema, inclusive créditos não usados para a compra de games. Os Wiimotes também são reaproveitados em alguns jogos.

Preço. A versão básica do console, com 8 GB de memória e cor branca, vem com um controle e chegou aos Estados Unidos ao preço de US$ 300. Já o modelo Deluxe é preto, tem quatro vezes mais memória e, além do controle, leva uma cópia de Nintendo Land e acessórios por um preço mais salgado – US$ 350. Cada jogo deve custar US$ 60, segundo a Nintendo.

No Brasil, o Wii U está previsto para chegar somente no primeiro semestre de 2013. O console, assim como os jogos, não têm preços definidos, mas já há lojas online brasileiras vendendo o produto em uma faixa de preço que varia dos R$ 1,5 mil aos R$ 1,9 mil.

Veja abaixo a lista de jogos já prontos ou prestes a entrar no mercado:

Jogos disponíveis já no lançamento

Assassin’s Creed III (Ubisoft)

Batman: Arkham City Armored Edition (Warner Bros. Interactive)

Call of Duty: Black Ops II (Activision)

Darksiders II (THQ)

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two (Disney Interactive)

EA Sports FIFA Soccer 13 (EA)

ESPN Sports Connection (Ubisoft)

Game Party Champions (Warner Bros. Interactive)

Just Dance 4 (Ubisoft)

New Super Mario Bros. U (Nintendo)

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge (Nintendo)

Nintendo Land (Nintendo)

Rabbids Land (Ubisoft)

Scribblenauts Unlimited (Warner Bros. Interactive)

Sing Party (Nintendo)

Skylanders Giants (Activision)

Sonic and All-Stars Racing Transformed (SEGA)

Tank! Tank! Tank! (Namco Bandai)

Tekken Tag Tournament 2: Wii U Edition (Namco Bandai)

Transformers Prime (2K)

Your Shape: Fitness Evolved 2013 (Ubisoft)

Warriors Orochi 3 Hyper (Tecmo Koei)

Wipeout: The Game 3 (Activision)

ZombiU (Ubisoft)

Jogos que chegam até março

007 Legends (Activision)

Aliens: Colonial Marines (SEGA)

Ben 10: Omniverse (D3)

Bit.Trip Presents: Runner 2 Future Legend of Rhythm Alien (Aksys Games)

Cabela’s Dangerous Hunts 2013 (Activision)

Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade (D3)

Funky Barn (Ubisoft)

Game & Wario (Nintendo)

Jeopardy! (THQ)

Jett Tailfin (Maximum Games)

LEGO City Undercover (Nintendo)

Madden NFL 13 (EA)

Marvel’s The Avengers: Battle for Earth (Ubisoft)

Mass Effect 3 (EA)

Monster Hunter 3 Ultimate (Capcom)

Nano Assault Neo (Majesco)

NBA 2K13 (2K)

Pikmin 3 (Nintendo)

Rapala Pro Bass Fishing (Activision)

Rayman Legends (Ubisoft)

Rise of the Guardians: The Video Game (D3)

The Wonderful 101 (Nintendo)

Toki Tori 2 (Two Tribes)

Trine 2: Director’s Cut (Atlus)

Wheel of Fortune (THQ)

Wii Fit U (Nintendo)

Your Shape: Fitness Evolved 2013 (Ubisoft)

Zumba Fitness Core (Majesco)