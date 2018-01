Imagem mostra as interligações entre os termos da Wikia, criando uma rede de conhecimento



Uma das características mais marcantes das novas mídias é seu caráter colaborativo. Todo mundo com acesso a um dispositivo conectado à web pode contribuir com conteúdo – e em um mundo globalizado, todos têm algo a ensinar aos outros. Essa é a lógica que deu origem a ferramentas como a Wikipedia, que por sua vez inspirou uma série de “wikis” sobre os mais variados assuntos, cada qual com sua enciclopédia própria. Com os games, claro, não foi diferente. Empresas como Capcom e Nintendo têm suas wikis, séries como Metal Gear e Halo também ou mesmo jogos singulares

Mas o que é wiki? Segundo a propria Wikipedia, o exemplo maior, é um “software colaborativo permite a edição colectiva dos documentos usando um sistema que não necessita que o conteúdo seja revisto antes da sua publicação”. Ou seja, uma enciclopédia popular, no sentido de “feita pelo povo”. O conceito foi criado por Ward Cunningham no início dos anos 1990 e desde então caiu nas graças da web.

Para nossa discussão, tomaremos como exemplo a wiki de Red Dead Redemption (Rockstar, 2010), também conhecido como o “GTA do Velho-Oeste”, dado o molde semelhante ao do meio-irmão: um game de mundo aberto, com uma linearidade narrativa maleável e uma infinidade de tarefas para manter o jogador entretido. O título basicamente coloca o jogador em um mundo virtual que parece ter vida mesmo que ele escolhesse não ligar o console. Nesse mundo há animais, plantas, outros personagens, localidades, armas, atividades e uma infinidade de outras coisas que o tornam “vivo”. Desdobre apenas um deles – os animais, por exemplo: cobras, búfalos, cachorros, corvos, cavalos e gambás, para ficar só em um décimo da lista. O artigo dos búfalos fala sobre onde eles são encontrados, qual sua aparência, em quais missões estão envolvidos, e por si vai.

Cada um desses pormenores é um artigo na wiki do game. Junte a isso páginas sobre as mecânicas, os sistemas, missões, menus, modos de jogo e segredos e seus desdobramentos, sendo que cada uma delas contêm dezenas de links para outras páginas, e imagine a imensidade e a complexidade de uma rede de conteúdo criada pelos próprios jogadores. Para se ter uma ideia, a wiki da série Red Dead (que também inclui Red Dead Revolver) tem quase 1,9 mil artigos. Quando o assunto é a série The Elder Scrolls, que tem sua própria geografia, história e mitologia, os números são ainda maiores: mais de 22 mil artigos. Absolutamente tudo o que você quiser saber sobre elas, está ali, pontualmente tratado em algum artigo feito por alguém como você.

O nosso exemplo está na plataforma Wikia, uma rede de “comunidades colaborativas”. Olhando para ela de modo mais amplo, vemos os mais diversos assuntos: cinema, quadrinhos, séries, Jogos Olímpicos e centenas de milhares de outras, cada qual com informações dissecadas e pesquisadas pelos usuários. Ao todo são 33,3 milhões de páginas, 414 mil comunidades e quase 111 milhões de visitantes mensais. Até agora.

Mas por que a comunidade de jogadores se presta a todo esse trabalho, assim como faz também no GameFAQs? Por que buscar informações sobre aspectos tão pontuais, porém não fundamentais para o progresso do game? Isso é uma mudança de comportamento provocada pelas novas mídias, segundo o que diz Steven Johnson, autor de “Tudo o que é ruim é bom para você“. Ele escreve que as narrativas da televisão, dos filmes e dos games se tornou tão complexa que os episódios e fases que vemos na tela não são o bastante para explicar toda a história dos locais, dos personagens e da trama, fazendo com que os fãs tenham de recorrer a uma segunda mídia, onde possam eles mesmos contribuir, para preencher essas lacunas. Com a internet e plataformas como a Wikia, eles encontram uma válvula de escape para essa sede de conhecimento e criam comunidades com pessoas com quem têm interesses em comum.

Claro que estamos falando de cultura pop em geral, mas nosso foco são os games. Além disso, esse setor é o mais movimentado da Wikia – são mais de 85 mil comunidades, 33 milhões de visitantes mensais e 714 milhões de pageviews mensais sobre o assunto, além de 3 milhões de páginas dedicadas a jogos. Com isso, a Wikia Games tornou-se a plataforma com o maior volume de conteúdo públicado sobre games em toda a internet.

Tudo isso é reflexo da dimensão tomada pelos games não apenas como categoria de entrenimento, mas como mídia. Da mesma forma como filmes e séries literárias e televisivas angariaram milhões de fãs, os games também têm conseguido isso, tendo as wikis como uma evidência clara. Se são uma manifestação cultural, é outra discussão, mas que já fazem parte da nossa cultura como entretenimento, isso é mais que certo.