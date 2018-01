O YouTube anunciou planos para lançar um site e um aplicativo totalmente focados em conteúdo de videogames. O serviço levará o nome de YouTube Gaming e terá páginas dedicadas a mais de 25 mil títulos, cada uma servindo como uma central de acesso para vídeos e conteúdo ao vivo – que será publicado tanto pelos usuários quanto pelas publishers.

Claramente, é a resposta do YouTube ao Twitch, atualmente o serviço dominante quando o assunto é conteúdo de videogames na internet. O Google tentou comprar o Twitch no ano passado, mas o acordo foi barrado, abrindo espaço para que a Amazon efetuasse a aquisição por US$ 1 bilhão.

Os usuários poderão se atualizar com o conteúdo mais recente dos jogos que preferem – além do sistema de assinatura de canais já presente no YouTube, haverá como adicionar jogos à “coleção”, como se fossem os “favoritos. Notificações também serão enviadas quando conteúdo ao vivo for ao ar via streaming.

“Descubra novos jogos com recomendações baseadas nos canais que você assiste. E quando você quiser algo específico, pode procurar sem problemas, sabendo que digitar ‘call’ vai mostrar ‘Call of Duty‘, e não ‘Call Me Maybe'”, aponta o texto de anúncio do serviço.

O YouTube Gaming estará disponível nos próximos meses somente nos Estados Unidos e no Reino Unido. O funcionamento do serviço foi confirmado em browsers e plataformas mobiles, mas ainda não há notícias a respeito de consoles.

A decisão do YouTube em criar um serviço especial para jogos tem como base alguns dados colhidos pelo próprio Google. Uma pesquisa com consumidores indicou que apenas 37% dos usuários que consomem conteúdo de games no YouTube se dizem “gamers” e que “diversão” e “humor” são tão citados quanto “dicas” e “estratégias” entre os motivos que os fazem buscar vídeos do tipo. Além disso, games entraram no top 10 de assuntos buscados no YouTube quase que diariamente em 2014.

Fonte: Gamespot