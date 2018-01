Eu passei as últimas semanas mergulhada num balaio de gato: para fazer a matéria de capa do Link de hoje era preciso conhecer os gatos que ronronam pela rede, fazendo as pessoas soltarem suspiros, nhons e risadas altas. Foram centenas de vídeos, fotos, montagens.

Lá no caderno, colocamos os mais famosos, os mais clássicos. Aqui, vão os meus favoritos.

Um gato arrependido de suas travessuras pede perdão a Deus.

E essa dancinha?

Sabe aqueles dias que só dá vontade de ver coisa fofa? Então, coloca “scottish fold” no YouTube e aperta play. Essa raça, que ficou famosa por ter a orelha dobrada, algo muito raro em gatos, é campeã de fofura felina.

Quem tem gato sabe que eles fazem esse movimento com as patas em quase qualquer superfície. Mas quando a superfície em questão é outro gato, vira massagem felina.

ISSO é que é LOLCat