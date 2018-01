Nasceu há dois meses no zoo do Jardin des Plantes dois filhotes fêmeas de leopardo-nebuloso, espécie de leopardo bastante ameaçada de extinção em seu habitat natural – as florestas da Indonésia e os pés do Himalaia. Estima-se que haja 10 mil indivíduos da espécie da natureza.

O nascimento de Parti e Jaya foi divulgado apenas agora pois o zoológico temia pela saúde delas: há poucos registros de nascimentos desse animal em cativeiro e, portanto, pouca informação sobre os primeiros dias de vida dessa espécie nessa condição.

As fotos são de Gonzalo Fuentes/Reuters.