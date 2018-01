Um dia, quando criança, o fotógrafo Martin Usborne foi deixado sozinho em um carro. Ele, que tinha por volta de quatro anos, ficou aterrorizado. Passou os quinze minutos imaginando o que aconteceria se ninguém voltasse. Em sua mente infantil, pensou que talvez ficasse sozinho para sempre.

Nessa mesma época, Usborne começou a ter afinidade com animais. Ele se lembra da experiência de ver na TV um cão levando chutes. E o que mais o impressionou foi o fato do cão ser indefeso e não poder falar.

As suas experiências o levaram a fazer o ensaio MUTE: the silence of dogs in cars (MUDO: o silêncio dos cães em carros). É tocante.

“Quando comecei esse projeto, sabia que as fotos deveriam ser escuras. O que eu não esperava ver eram tantas reações sutis dos cães: alguns tristes, outros na expectativa, alguns bravos, outros abatidos. Foi como se ao abrir uma caixa de lápis cinzas eu tivesse sido surpreendido por muitas sombras”, define.

Confira o ensaio completo.