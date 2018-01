Um filhote de urso é preso numa rede de pesca. A mãe tenta soltar o filhote da rede mas não consegue. O pescador começa a ajudar. Com o carro, ele retira o ursinho da mata, para que a rede fique mais evidente. Depois, prende, com a roda do carro, o excesso de rede, para que, com ela esticada, a ursa-mãe consiga abrir um buraco, com os dentes.