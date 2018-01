Ao se apresentar para a plateia, o advogado Márcio Gonçalves, que trabalha há 15 anos contra a pirataria, já avisou: estava sozinho na torcida contrária. Afirmou que nunca baixou nada. Estava mesmo sozinho. Gonçalves foi a única voz dissonante dos três debates que discutiram direitos autorais durante a Campus Party ontem. De modo geral, as discussões chegaram à mesma conclusão: a indústria cultural precisa se modernizar e a legislação precisa mudar.

“A lei não pode criminalizar toda a população, senão a lei está errada. Não a população”, disse Luiz Moncau, advogado da FGV-Rio. Segundo ele, o Brasil tem uma das leis mais rígidas de direitos autorais no mundo. “Se o YouTube tivesse sido desenvolvido aqui, será que ele ainda estaria no ar? Ou o advogado da Daniela Cicarelli teria determinado a suspensão?”, questionou ele.

Piratas na área (Flickr/Campus Party)

Moncau afirmou que a reforma na legislação terá um papel fundamental para determinar a posição que o Brasil ocupará no mundo nos próximos anos. “Não podemos ter uma lei que atravanque o desenvolvimento da tecnologia”.

Você deve saber: o Ministério da Cultura está encabeçando uma tríplice discussão desde o ano passado. Estão em jogo três mudanças da legislação que podem mudar a maneira como nos relacionamos com a rede: a universalização da banda larga, a reforma do direito autoral e o marco civil que define os direitos do internauta.

Os três debates são interligados: a banda larga facilita a troca de arquivos, mas é preciso uma legislação específica que repense os direitos autorais nessa nova realidade e defina a liberdade do internauta na rede.

O que é pirataria, afinal? Antes de mais nada, é preciso uma definição conceitual. A propaganda antipirataria que vem nos DVDs compara o ato de copiar um filme a furtar uma bolsa. O advogado Márcio Gonçalves, da ‘torcida contrária’, comparou o ato de baixar músicas e filmes a, por exemplo, falsificar um tênis. É a mesma coisa?

A confusão é grande. O advogado Túlio Vianna, especialista em direito penal, exemplificou: se você furtar um DVD em uma locadora, sua pena será mais branda do que se você copiar um DVD. Não é estranho?

Márcio Gonçalves disse que não considera ninguém criminoso por baixar filmes piratas. “Não vamos acabar com a pirataria criminalizando quem baixa conteúdo”, disse. O ponto defendido por ele é: a pirataria prejudica o financiamento para a cultura. E citou como exemplo o filme Avatar: o dinheiro arrecadado pelo filme servirá para custear outras obras. Para ele, as pessoas precisam se conscientizar disso.

Thiago Novaes e o advogado Márcio Gonçalves (Flickr/Campus Party)

Enquanto ele falava, Thiago Novaes, do Descentro, negava com a cabeça. “Pergunta para o Jorge Furtado. Ele acha ótimo distribuirem o filme dele. Ele faz cinema, quer criar uma experiência”. Para Thiago, a restrição é um interesse da indústria – e não dos autores. “O que as pessoas estão colocando na internet vai para o comum”, disse ele. “O modelo do indivíduo proprietário está naufragando”.

O debate estourou 35 minutos. O público participou bem – a maioria das perguntas questionou a postura antipirataria de Márcio Gonçalves. No final da discussão, que foi bem civilizada, ele brincou: “não é à toa que escolhi ser advogado”.