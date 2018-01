Esse é o título de uma série de cinco artigos que o site espanhol Bitelia está fazendo sobre a história da internet e “as ideias libertárias que a sustentam”.

A análise é bastante interessante. Eles partem do princípio que o compartilhamento de conhecimento é o motivo pelo qual surgiu a internet, desde a pioneira Arpanet, até as redes P2P de hoje.

Tudo começa a partir de uma frase do psicólogo, matemático e físico J. C. R. Licklider no livro Man-Computer Symbiosis: “é razoável pensar, em 10 ou 15 anos, em um Centro de Pensamento que incorporará as funções das bibliotecas de hoje em dia aos avanços em armazenamento e obtenção de informação”. É a base tecnológica da internet.

A rede pioneira, Arpanet, foi desenvolvida em 1969 para conectar as universidades e os militares americanos. Começava a surgir um centro de conhecimento descentralizado, colaborativo e horizontal: todos os participantes tinham os mesmos recursos e responsabilidades. Como uma rede P2P.

É preciso citar também os documentos RFC (Request for Comments), espécie de coletânea aberta de comentários que ajudou a definir os parâmetros da rede. No RFC 1, por exemplo, foram definidos os acordos que deram origem à Arpanet. Um proto-wiki, para fazer analogia com uma ferramenta atual. Hoje há cerca de 5 mil documentos RFC que são tocados pelo The Internet Engineering Task Force (IETF) com o objetivo de fazer com que “a internet funcione melhor”. Tudo acontece em processo aberto e com grupos de voluntários.

Foram nestes documentos em que a WWW (World Wide Web) criada em 1989 por Tim Berners-Lee foram discutidas e, de lá, ganharam o ambiente além dos muros das universidades.

O site pergunta: a quem pertence à web? Ao IETF e aos pesquisadores que participam do grupo? O RFC 3539, de 2003, diz: “queremos que a internet seja útil para as comunidades que compartilham o nosso compromisso pela abertura e imparcialidade. Adotamos conceitos como controle descentralizado, fortalecimento do usuário final e a distribuição de recursos para serem compartilhados”.