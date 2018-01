Olha só o que o pessoal do Partido Pirata da Argentina mandou para o P2P:

Esse é o trailer do Plumíferos, longa-metragem argentino feito com o software livre Blender. Embora o filme seja lançado de maneira tradicional – com todos os direitos reservados -, o pessoal do Partido Pirata comemorou. “É um acontecimento importante para impulsionar o uso de ferramentas livres no âmbito da criação digital 3D”, diz o blog do partido.