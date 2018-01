A fita K7 é uma das provas no processo

A Apple sofreu seu primeiro processo por pirataria no iTunes. O músico Korel Sutton, membro do grupo Pretty Boy Gangsters, dos anos 90, exige que a empresa lhe pague os direitos autorais das músicas que estão no iTunes, ou as remova de lá.

Segundo ele, que move o processo na Califórnia, a Apple distribui pelo iTunes pelo menos dez coletâneas que contém canções suas, sem pagar por direitos autorais.

Segundo o TorrentFreak, o caso é claramente uma infração de copyright, já que a Apple não paga os direitos para Sutton. No entanto, o problema parece ser do selo Rams Horn Record, que tem acordo com a Apple para distribuir os discos.

O músico pede a parte correspondente por cada venda dos discos que têm suas músicas.