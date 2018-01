O TorrentFreak divulgou sua lista dos filmes mais baixados ilegalmente em 2010. Avatar é o campeão: foram 16,5 milhões de downloads, seguido por Kick ass – quebrando tudo (11,4 milhões) e A Origem (9,7 milhões).

Pelo menos para o longa de James Cameron, a pirataria parece não ter afetado o desempenho das vendas de DVDs. O filme quebrou recorde de vendas esse ano – faturou mais de US$ 1 bilhão em vendas. O mesmo não ocorreu com Kick Ass. Segundo o Guardian, os lucros de US$ 100 milhões em vendas de DVDs sugerem que mais pessoas assistiram ao filme através de downloads ilegais do que pagando por ele.

Confira a lista completa:

1. Avatar: 16,580,000

2. Kick-Ass – quebrando tudo: 11,400,000

3. A Origem: 9,720,000

4. A Ilha do Medo: 9,490,000

5. Iron Man 2: 8,810,000

6. Fúria de Titãs: 8,040,000

7. Zona Verde: 7,730,000

8. Sherlock Holmes: 7,160,000

9. Guerra ao Terror: 6,850,000

10. Salt: 6,700,000