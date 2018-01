As leis de direitos autorais variam de país para país. É por isso que as calculadoras de domínio público são úteis. Elas contam as variáveis e ajudam a calcular por quanto tempo uma obra fica protegida. Há modelos para vários países.

Um dos modelos faz perguntas simples (tipo de obra, tempo) e mostra se o trabalho está em domínio público.

A ideia não é substituir uma eventual ajuda legal, mas ajudar as pessoas a saberem se determinada obra já pode ser usada ou remixada.

O pessoal do Partido Pirata Argentino está fazendo uma versão do sistema. Não há uma ferramenta brasileira do tipo. Alguém se habilita?