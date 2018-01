Hoje completam-se 13 anos da morte de Chico Science.

Para relembrar a trajetória do homem que misturou tecnologia, computadores, cibernética, mangue e maracatu, o Itaú Cultural abre na quinta-feira (4) em São Paulo a exposição Ocupação Chico Science.

Estarão expostos objetos pessoais, cartazes de shows e imagens de arquivo para recriar a Recife dos anos 90 e a trajetória de Chico Science. A relação dele com tecnologia será sentida ao longo do percurso: os visitantes percorrerão a exposição sobre um circuito eletrônico.

Além disso, serão dois meses de programação intensa: shows, mostra de vídeos, debate e uma instalação com a memorabilia que remete ao universo manguebeat.

Todo o acervo será digitalizado e disponibilizado em um hotsite, que também faz parte da exposição. (Ele entrará no ar na noite de quarta-feira (3). Dá para ter uma ideia do que virá navegando pelas outras edições do projeto).

Mas a proposta, além de relembrar a vida do músico, é também ver como as ideias plantadas por ele continuam permeando a música e a produção cultural no Brasil.

Para o debate, foram convidados os produtores Beco Dranoff e Carlos Eduardo Miranda, o vocalista do Mundo Livre S/A, Fred Zeroquatro, e dois estrangeiros entusiastas da cena: Borkowski Akbar, um dos responsáveis pela feira de música alternativa Womex, e Bill Bragin, responsável pela programação do Lincoln Center, em Nova York.

(Fotos: Fred Jordão/Divulgação e Cia de Foto)