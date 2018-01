Para as editoras, a reforma da lei de direitos autorais poderá acarretar no “fim da indústria cultural brasileira”. “Temo pela possibilidade de uma flexibilização que não garanta a remuneração do autor”, disse Rosely Boschini, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), num evento na terça-feira, 10, em São Paulo.

Rosely criticou a permissão da reprodução e distribuição de uma obra para fis educativos. “Não somos contra a modernização da lei, mas sim contra sua flexibilização, pois é fundamental que o autor possa viver de seu trabalho”, disse.

As editoras criticam a proposta da nova lei de que as bibliotecas poderiam digitalizar seus acervos. “Imaginem um destes grandes grupos universitários que tem vários campi. Eles vão comprar um livro e permitir que seus milhares de alunos tenham acesso a esta obra”, disse Sônia Machado Jardim, presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel). Para ela, o projeto do MinC está muito voltado à questão musical. “Fazer uma receita única para resolver o problema do mercado musical pode acabar resultando em um efeito colateral para outros setores”.

(com Agência Brasil)

Foto: Wikimedia Commons