Existe uma ‘arte digital brasileira’? O pessoal da Casa de Cultura Digital e do Instituto Sergio Motta apostam que sim – e iniciam hoje, em São Paulo, o projeto Pioneiros da Arte Digital.BR, série de encontros para mapear essa expressão artística.

O primeiro deles será nesta quinta-feira, 17, com Otávio Donasci, artista que saiu do teatro nos anos 70 para emergir ao mundo com suas videocriaturas. Ele conversa com Giselle Beiguelman, diretora artística do Instituto Sergio Motta.

A ideia, segundo Rodrigo Savazoni, da Casa, “é ser um ponto de encontro para a galera que quer se aprofundar na questão e conhecer a história de quem já vem produzindo arte digital há muitos anos”. Além do papo, serão exibidos vídeos e imagens das videocriaturas.

O evento é aberto, gratuito e também será transmitido em straming.

Saiba mais: artedigital.ism.org.br