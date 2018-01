Notícias sobre fechamento de blogs já são comuns. Ontem mesmo o mundo conheceu o #musicblogocide2k10, o ‘assassinato’ de seis blogs musicais pelo Google.

Mas aconteceu uma coisa inédita. O pessoal do blog canadense Massala, que divulga músicas obscuras no mundo, conseguiu reverter a decisão. O Google recolocou o blog no ar porque os blogueiros não receberam nenhum aviso sobre infração de copyright.

Quem escreveu para os donos do Masala foi o Rick Klau, diretor de negócios do Blogger. Em primeiro lugar, ele avisou que restabeleceu o blog no mesmo domínio de antes. Olha só o que ele disse:

“O que aconteceu nessa semana, quando removemos seu blog, foi um erro. Como você sem dúvida sabe, nós removemos o seu blog citando ofensas repetidas da DMCA. O problema foi que, por causa de um erro de processo, você não recebeu os avisos da DMCA – isso siginifica que você não pôde tomar nenhuma ação corretiva. Além de restabelecer o seu blog, nós registramos o erro e agora fechamentos de blogs só acontecerão depois que tivermos certeza que foram enviadas notificações”.

O Massala voltou com exatamente o mesmo conteúdo – música jovem de todo o mundo – e o mesmo domínio: www.masalacism.blogspot.com

Os donos comemoraram: “Nós acreditamos que a música, como a cultura e a arte, é um mix de influências e é largamente derivativa”, escreveram os donos do blog. “Nós também acreditamos que as leis de copyright impedem que a música e cultura curculem e sejam reinterpretadas e mixadas”.