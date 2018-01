Quem disse que o software de P2P BitTorrent é sinônimo de pirataria?

Para a gravadora independente Adamant Records o BitTorrent é uma maneira de distribuir conteúdo. Simples: é possível comprar os álbuns por meio do iTunes, normalmente, ou baixando-os via BitTorrent. Há até o link para um tutorial explicando como baixar torrents, para os menos familiarizados com a ferramenta.

O modelo começou com um dos artistas da gravadora, Sick of Sarah, que já distribuía os álbuns através de uTorrent e BitTorrent. Para a baixista da banda, Jamie Holm, a distribuição “pode nos ajudar a conseguir novos fãs para assistir aos shows e comprar nossos produtos. BitTorrent e uTorrent têm mais de 100 milhões de usuários mensais.