O Grooveshark é o melhor e mais simples site de streaming de músicas, mas também é pirata. Como o YouTube, ele não identifica os usuários que sobem conteúdo e é muito comum achar material protegido por copyright por lá, sem a autorização das gravadoras.

Em janeiro, o Universal Group inicou sua investida contra os donos da rede. Em um processo, alegavam

que o serviço mantinha cópias ilegais do seu catálogo de 1972, com discos do The Who e do Jackson 5. E agora, segundo o blog oficial do serviço, teria ido ainda mais longe. A gravadora pediu diretamente à Apple que retirasse o aplicativo do Grooveshark da App Store. E conseguiu.

“Nós entendemos a importância da propriedade intelectual e, por causa de objeções dos detentores dos direitos autorais, o aplicativo do Grooveshark foi removido até que as duas partes entrem em acordo”, disse a porta-voz da Apple, Trudy Muller, ao site da Wired.

Na internet, todos podem acessar o Grooveshark de graça. Eles só pedem US$ 3 mensais de quem quer navegar por lá sem ter que topar com anúncios ou quer acessá-lo de dispositivos móveis – Android, BlackBerry, Palm, Symbian e, até ontem, iOS.

O Grooveshark continua disponível nas outras plataformas. O site da ferramenta, que roda em qualquer PC, também está ok. A Universal não informou se o problema de copyright não está presente nas outras versões do app, mas isso é improvável, já que elas são todas iguais.

Não é a primeira vez que a ferramenta passa por algo assim. No ano passado, o site foi processado pela EMI, mas a gravadora desistiu da queixa e buscou um acordo. Em março deste ano, o Pink Floyd processou a EMI alegando que não estava recebendo o lucro de execuções digitais. O Pink Floyd ganhou e a EMI obrigou que o site retirasse suas músicas do acervo.

(colaborou Ana Freitas)