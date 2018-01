A filmagem de Guerra e Paz, clássico de Leon Tostói, é considerada um épico do cinema soviético. Dirigida por Sergei Bondarchuk, a adaptação é grandiosa — reuniu, por exemplo, 120 mil pessoas vestidas em autêncicos uniformes para recriar as batalhas da maneira descrita no livro — e tem sete horas de duração.

O filme está disponível em DVD, mas entrou também para a coleção de filmes livres listada pelo site Open Culture — suas quatro partes estão disponíveis no YouTube. Confira:

Primeira parte



Segunda parte



Terceira parte



Quarta parte