Calavera. Esse é o nome do segundo álbum do trompetista Gui Mendonça em seu projeto Guizado. O novo trabalho de Mendonça, que já tocou com Curumin, DonaZica, Lucas Santtana e Trio Esmeril, pode ser baixado inteiramente de graça no site da gravadora Trama e conta com participações de Céu e Karina Buhr. Então vai lá e baixe Calavera.

