Pesquisadores da Universidade de Córdoba apresentaram na semana passada o iFreeTablet, a alternativa livre ao iPad.

O iFree é um PC de baixo custo que roda com Linux e tem tela touchscreen de 10,2″, conexão via Wi-Fi, 3 portas USB e webcam de 1,3 megapixels – coisa que o iPad, por exemplo, não tem. Além disso, conta com sistema de reconhecimento de voz e gestos.

O preço é parecido com o do tablet da Apple – cerca de 300 euros, ou US$ 400.

A principal diferença é o fato dele ser livre e aberto – bem diferente dos produtos da Apple e das restrições aos aplicativos na App Store.

Saiba mais: www.ifreetablet.com