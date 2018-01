O Internet Movie Database, maior base de dados sobre cinema do mundo, completou 20 anos.

As duas décadas sustentam números de peso: são 1,5 milhões de títulos e 3,2 milhões de páginas com informações sobre atores, diretores e outros profissionais envolvidos no cinema.

O acervo é consultado por 57 milhões de fãs por mês.

“Tudo começou por causa do amor ao cinema de um adolescente”, disse ao El País Col Needham, criador do site. Ele não conseguia informações sobre os filmes que gostava em nenhum lugar e resolveu criar sua própria base de dados. O acervo virou online em 1990 — começava ali a construção colaborativa de conhecimento sobre cinema.

O site começou com 23 mil páginas de informações sobre 10 mil filmes. Eram cem acesso por dia.

O IMDb é um site colaborativo muito antes da web 2.0 aparecer. O conteúdo é enviado por colaboradores de todo o mundo, mas o conteúdo é filtrado por especialistas. O site foi vendido em 1998 à Amazon, mas Needham se manteve à frente do projeto.

O IMDb está comemorando seu aniversário com depoimentos de personalidades do Hollywood.



Vai lá.