Você sabe o que é ‘neurofunk’, ‘2-step garage’, ‘gloomcore’, ‘microhouse’?

Ontem falei da instalação Sync/Lost, que explica os gêneros e vertentes da música eletrônica. O leitor Marcos comentou sobre outro projeto, que coincidentemente vi hoje no Estúdio Livre. Fui atrás e acabei perdendo um (ótimo) tempo no Ishtour´s Guide to Eletronic Music, outro projeto incrível de mapa musical.

De hiphop a dub, passando por goa trance (chamado também de ‘hippie trance’), detroit techno até o nosso funk carioca, tem de tudo. Tudo mesmo. O projeto é antigo, de 2004, e tem algumas incorreções – mas nada tira a diversão de saber como uma coisa se liga a outra, e ainda ouvir a vários clássicos da música eletrônica.

O mapa é dividido em grandes categorias: house, trance, techno, breakbeat, jungle, hardcore e downtempo. Dentro delas, há incontáveis subvertentes que se ligam umas às outas. Todas elas têm uma breve explicação e vários exemplos clássicos do estilo de som.

Só para ficar em um exemplo raso: no ‘funk carioca’, ou ‘rio funk’, há as clássicas “Tapinha” e “Eguinha pocotó”. Mas, para ir um pouco mais a fundo, o mapa explica como o mesmo hip hop clássico – Sugarhill Gang e Grandmaster Flash – deu origem a estilos como electro, Miami bass e, claro, o funk do Rio de Janeiro. Estão mapeadas até algumas vertentes que não se relacionam diretamente com nada – ‘videogame music’ por exemplo.

É bem divertido navegar pelo mapa. Embora demore um pouco para carregar as músicas, dá para perder um bom tempo por ali. O autor do projeto avisa que está trabalhando na versão 3.0 do guia – essa é a versão 2.5 – mas ainda não há previsão de quando ela ficará pronta.

Enquanto isso, divirta-se: http://techno.org/electronic-music-guide