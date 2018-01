Não foi só o Pink Floyd que teve problemas com a EMI. O Ok Go acaba de anunciar sua saída da gravadora, avisa o Mashable.

O grupo resolveu apostar em um selo próprio e independente, Paracadute Recordings. A banda era contratada da EMI desde 2001 e sempre usou o YouTube como uma plataforma importante de divulgação. Ultimamente, porém, o OK Go mostrou estar insatisfeito às restrições da gravadora, que impedia o recurso de incorporar os vídeos da banda no YouTube.

Agora está liberado. Dá uma olhada no último clipe: