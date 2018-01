Crysis 2 foi o game mais popular em 2011. Pelo menos ilegalmente. Segundo as estatísticas do TorrentFreak, a versão para PC do game de tiros em primeira pessoa teve 3,9 milhões de downloads em diversos sites de troca de arquivos.

O game mais vendido do ano, Call of Duty: Modern Warfare 3, ficou em segundo lugar nessa estatística menos querida. Foi baixado 3,6 milhões de vezes, segundo o levantamento do site.

Crysis 2 pode ter sido o favorito dos piratas porque uma versão ilegal foi vazada uma semana antes do lançamento oficial do game. Mas o boom dos downloads aconteceu mesmo após o lançamento oficial.

Outro fator que explica o aumento no número de downloads ilegais foi a diferença nas datas de lançamento dos jogos. O terceiro game mais pirateado do Wii foi a versão européia do Xenoblade Chronicles, que não foi lançado nos EUA. O jogo foi baixado quase 1 milhão de vezes (e a Nintendo avisou que ele só será lançado nos EUA em abril deste ano).

Confira a lista dos games para PC mais pirateados:

1. Crysis 2: 3,92 milhões

2. Call of Duty: Modern Warfare 3: 3,6 milhões

3. Battlefield 3: 3,51 milhões

4. FIFA 12: 3,39 milhões

5. Portal 2: 3,24 milhões

Games para Wii mais pirateados:

1. Super Mario Galaxy 2: 1,2 milhões

2. Mario Sports Mix: 1,09 milhões

3. Xenoblade Chronicles: 950 mil

4. FIFA 12: 860 mil

E, por fim, dos games para Xbox mais pirateados de 2011:

1. Gears of War 3: 890 mil

2. Call of Duty: Modern Warfare 3: 830 mil

3. Battlefield 3: 760 mil

4. Forza Motorsport 4: 720 mil

5. Kinect Sports: Season Two: 690 mil