A parceria de 40 anos do Pink Floyd com a EMI estremeceu. A banda entrou ontem com um processo contra a gravadora por causa do pagamento de royalties e da venda online de músicas.

O Pink Floyd reclama da maneira como a gravadora “decompõe” seus álbuns para vender as faixas separadamente. O advogado da banda, Robert Howe, disse que o contrato “proíbe expressamente” a venda de faixas de maneira diferente da que está no disco. A EMI argumenta que essa proibição só vale para o formato físico.

O Pink Floyd foi segunda banda que mais deu lucro à EMI. A primeira é os Beatles.