Chegou na caixa de e-mail nesta quarta-feira, 27, uma sugestão de artigo para o Link. O título: “Pirataria Mata”, de autoria da juíza Márcia Cunha, titular da 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio e secretária-geral da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro.

No texto, Márcia diz que a pirataria, responsável por 10% do comércio mundial, “é crime praticado por grandes organizações criminosas e está relacionado ao tráfico de armas e de entorpecentes, à corrupção, à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro”.

A juíza diz que, além da demanda por produtos pirateados, há três atrativos para o crime: o baixo custo da produção, a alta lucratividade (maior, segundo ela, do que o tráfico de drogas) e a impunidade.

De acordo com a Marcia, a pirataria “impede a geração de 20 milhões de empregos por ano nos vinte países mais ricos do mundo”. E ela defende “necessárias ações legislativas, com o recrudescimento das penas e dos procedimentos penais” para combatê-la. “Sem essas medidas de educação, prevenção e repressão, perenes, não vamos alcançar qualquer vitória contra esse crime, e as consequências serão avassaladoras”, escreveu.

E você? Concorda com a juíza?