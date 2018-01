Alguma vez o DRM te prejudicou? O Open Rights Group quer ouvir a sua história. O grupo quer coletar experiências relacionadas ao digital rights management (DRM), a proteção presente em CDs e DVDs que impede que cópias sejam feitas digitalmente. A informação será utilizada em estudos do grupo.

“Se você tem algo a dizer sobre copyright, a hora é agora”, disse Peter Bradwell, pesquisador do grupo, no blog. “É como ver que o conteúdo que você comprou desapareceu, tornando a música ou filme inutilizável. Talvez você tenha comprado um iPod ou outro tocador de música e descoberto tarde demais que o formato da música que você comprou não era compatível”.

As experiências podem ser enviadas por e-mail (peter@openrightsgroup.org) até o dia 16 de fevereiro. Eles pedem que as pessoas enviem informações detalhadas, como o valor gasto ao comprar as músicas. Quanto mais histórias, melhor.