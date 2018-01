Uma ideia, um estúdio, um disco e um dia de gravação. Esses são os elementos do Record Club, projeto encabeçado por Beck que reúne diferentes músicos para recriar um álbum clássico em 24 horas de gravação.

Não há ensaio nem combinações prévias: é tudo arranjado na hora. Beck diz que não tem a pretensão de reproduzir a força original do disco, só “tocar e ver o que acontece”.

Record Club: INXS “Need You Tonight” from Beck Hansen on Vimeo.

Record Club: Songs Of Leonard Cohen “Stranger Song” from Beck Hansen on Vimeo.

O projeto, que começou no ano passado, já recriou “Songs Of Leonard Cohen” (com MGMT, Little Joy e Devendra Banhart), “Kick”, do INXS (com Sérgio Dias e as bandas Liars e St. Vicent) e “Velvet Underground & Nico”.

Beck acaba de anunciar a próxima edição do projeto — não se sabe ainda que disco será recriado, mas as participações já foram reveladas: Thurston Moore, do Sonic Youth, e o Tortoise.

Record Club: Velvet Underground & Nico “Heroin” from Beck Hansen on Vimeo.

Todas as faixas estão disponíveis no site do artista.