Como definir novos modelos de negócio para a música? E qual é o papel do Estado na elaboração de políticas de incentivo? Para tentar responder a essas perguntas, a secretaria de Cultura do Estado da Bahia e o Sebrae-BA realizam nesta sexta e sábado em Salvador o seminário Economia da Música.

Segundo os organizadores, o evento ajudará na elaboração de políticas que ajudem no desenvolvimento e na profissionalização da área.

Estarão presentes o secretário de Políticas Culturais do MinC, José Luiz Herencia, e profissionais e ativistas que atuam na área. Pablo Capilé, do Circuito Fora do Eixo, falará sobre a experiência na criação de um circuito alternativo de shows; Oona Castro, do Overmundo, falará sobre o tecnobrega e seu modelo de negócios. Além disso, serão apresentados outros casos – como, por exemplo, o circuito do choro carioca e do axé baiano.

O evento é gratuito. Para participar, é preciso enviar um e-mail com nome e CPF para economiadamusica2010@gmail.com. O evento acontece no Auditório Orlando Moscozo (Rua Horácio César, 64, 8º andar). Informações: (71) 3116-4048.