Como a humanidade imaginava o universo no passado? A Biblioteca do Congresso dos EUA organizou uma exposição virtual com imagens que mostram como a humanidade representava o espaço no passado.

Há imagens que representam a teoria do cosmos heliocêntrico de Nicolau Copérnico, do século 16, a visão chinesa sobre o fenômeno astronômico, a filosofia de Descartes e as visões da lua de Galileu Galilei, entre outros.

Junto com as imagens – que, como todo o conteúdo da biblioteca, está em domínio público – há uma rápida explicação sobre as teorias.

Vale a pena conferir (em inglês).