Existe criação artística surgida do nada? A cineasta Nina Paley acredita que não. E fotografou e animou artefatos arqueológicos do Metropolitan Museum of Art para provar que a criatividade é sempre sustentada em um trabalho anterior, e que todos os trabalhos artísticos são derivativos.

E fez o seu próprio:



O vídeo pode ser baixado em alta resolução no Internet Archive.

