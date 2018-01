2012 poderá ser considerado o ano do enterro oficial do CD. É que, pela primeira vez, as vendas de música em formatos digitais ultrapassarão os meios físicos.

A queda na venda de CDs se acentuou nos últimos anos – e, embora o crescimento das vendas em meios digitais não tenha a mesma velocidade, elas atingirão o valor de US$ 2,8 bilhões nos EUA no ano que vem. Será o principal meio de consumo de música.

O estudo da Strategy Analytics apontou que as vendas de CDs geraram US$ 3,8 bilhões em 2010, mas devem cair 29% até 2012, atingindo US$ 2,7 milhões.

“A música digital não está crescendo tão rápido quanto o esperado”, disse Martin Olausson, diretor de pesquisa em mídias digitais na Strategy Analytics. Embora as receitas das vendas online continuem crescendo, ele afirma que o tamanho da indústria fonográfica diminuirá.

Segundo o levantamento, o download de faixas avulsas será a principal fonte de lucro da indústria da música. A importância da publicidade e modelos de assinatura deve crescer nos próximos cinco anos.

Em 2015 a expectativa é que o mercado se divida assim: 39% downloads de faixas avulsas; 32% download de álbuns através de assinatura;14% assinaturas; 14% publicidade.

(foto: Wikimedia Commons)