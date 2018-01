A revista norte-americana Billboard, dedicada ao mercado da música, divulgou nesta quinta-feira, 3, alguns números que mostram a quantas anda a indústria fonográfica atual. Os números foram divulgados em uma apresentação da Nielsen em Chicago, nos EUA.

Em 2009 foram lançados 97,7 mil álbuns. Desses, apenas 12 venderam mais de um milhão de unidades. E a tendência é que, no futuro, nenhum título atinja mais esse patamar. Em 2009, 22 discos venderam mais de um milhão de unidades; em 2008, 27; em 2007; 35.

Apenas 2,1% do total de discos lançados venderam mais do que cinco mil unidades. Foram apenas 2,050 no total. Além disso, o número de novos lançamentos caiu. Em 2008 foram lançados 105 mil novos discos.

(imagem: Wikimedia Commons)