A mídia física acabou? O mundo está voltando para o vinil? O CD morreu? Enquanto a sociedade fica discutindo, o DJ Jeff Mills – considerado um dos inventores do techno – apostou nos dois.

Seu último lançamento, “The Occurrence”, tem um formato híbrido: de um lado é um CD normal; do outro, roda como vinil.

A ideia é justamente discutir os limites e a convivência do digital e do analógico. O disco custa US$ 35.